Після теракту у Франківську понад 100 підлітків повідомили поліцейським про намагання спецслужб РФ їх завербувати

З 11 березня 2025 року, після теракту поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську, понад 100 підлітків повідомили поліцейським, що їх намагалися завербувати спецслужби Росії.

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Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад розповіла керівниця відділу ювенальної превенції поліції в області Алла Бойчук.

“Ми посилили превентивні заходи. Понад 100 підлітків звернулися до служби “102” з інформацією про намагання ворога завербувати їх і заробити легкі гроші. Кожне повідомлення опрацьоване й передане спецслужбам для перевірки”, — розповіла Алла Бойчук.

За її словами, у 168 школах встановили відеоспостереження, 180 систем охорони та 709 тривожних кнопок. У 73 навчальних закладах працюють інспектори служби освітньої безпеки.

Окрім цього, поліцейські провели 760 зустрічей з батьками та педагогами, на яких розповіли про методи вербування росіян та як цього уникнути.