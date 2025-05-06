Погода в Івано-Франківській області 6 травня

6 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність та помірний короткочасний дощ.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 6-8°, вдень — 12-14° тепла.
- По області вночі прогнозують 5-10°, вдень — 9-14° тепла.
- У високогір’ї Карпат вночі — 1-6°, вдень — 5-10° тепла.
Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.