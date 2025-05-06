«Опілля» – від потенційного банкрута до одного з лідерів ринку України

Перше за 13 років велике інтерв’ю директора (CEO) та одного з бенефіціарних власників групи компаній під брендом «Опілля» Ярослава Джоджика.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Відоме якістю пива та квасу, «Опілля» працює в серці Тернопілля і демонструє один із найвищих темпів розвитку в Україні, показуючи багатократне зростання за 2012-2025 роки. Впродовж 13 років компанія інвестує у виробництво й продажі і вже досягла обороту 1,59 млрд грн на рік, пише ZAXID.NET.

У 2025-му пивоварня планує вкласти 200 млн грн у виробництво безалкогольної продукції та виробничу інфраструктуру. Зараз «Опілля» – не тільки один із лідерів українського ринку напоїв. Під цим брендом розвивається група компаній, які задають тон ще й у сфері інжинірингових, транспортних, девелоперських послуг, ринку роздрібної торгівлі і ринку нерухомості України.

Які виклики зустрічало підприємство на своєму шляху впродовж 13 років, як бачить своє майбутнє ТОВ «Пивоварня «Опілля» і які плани будує, в інтерв’ю ZAXID.NET розповів директор (СЕО) та однин з бенефіціарних власників групи компаній під брендом «Опілля» Ярослав Джоджик.

Довідка: Ярослав Джоджик – тернополянин, підприємець, народний депутат України III, IV, VI скликань (1998-2012). До Верховної Ради пішов із посади гендиректора успішного багатопрофільного підприємства «Технотерн», що займалось будівництвом, деревообробкою. Крім депутатства, багато років керував секретаріатом УНП – партії, яка з 2002 року входила в блок Віктора Ющенка «Наша Україна», – був керівником виборчих кампаній як обласного, так і загальнонаціонального рівнів. З 2012 року займається підприємницькою діяльністю. Найвідомішою з очолюваних ним зараз є група підприємств, об’єднана брендом «Опілля», а керована ним пивоварня з регіональної стала однією з провідних у харчовій промисловості України як виробник натурального пива, квасу, безалкогольних напоїв.

Ярославе Івановичу, це ваше перше за 13 років велике інтерв’ю нашому виданню. Майже півтора десятиліття тому – це час, коли почалось відродження «Опілля»?

Можна сказати й так. Тоді під брендом «Опілля» було лише ПрАТ «Опілля», що балансувало на межі банкрутства. Обсяги продажів продукції падали, борги росли. Пивзавод фактично руйнувався. Обдерті стіни цехів, морально і фізично застаріле обладнання, на якому неможливо працювати без постійних аварійних зупинок і ліквідації поломок. В кінці 2011 року ситуація досягла апогею: за позовом кредиторів всі рахунки підприємства були заблоковані, рішенням суду арештоване майно ПрАТ «Опілля». Багато тернополян пам’ятають події 13 років тому, коли кредитори стояли в пікеті з вимогою повернути борги.

Як вдалось тоді врятувати підприємство від банкрутства і знищення?

Я вважав, що не можна дозволити, щоб найдавніша пивоварня Тернополя, яка працювала з 1851 року, просто зникла. Треба було діяти швидко і рішуче. Звісно ж, у рамках законодавства, вступивши в переговори з кредиторами і банками. Необхідно було отримати ресурс для майбутньої реструктуризації. В успіх тоді мало хто вірив. Товариші мені навіть казали: «Ярославе, куди ти прешся? Ринок валиться, пивзаводи занепадають. З цього нічого не буде, облиш». Тоді все дійсно виглядало неоптимістично. На вітчизняному ринку напоїв, в який зайшли транснаціональні корпорації, збанкрутували 68 регіональних пивзаводів, серед них у Тернопільській області – «Левада» у Збаражі. Але я бачив тренд на справжнє пиво в Україні і вірив, що «Опілля» ще себе покаже.

Якщо так багато заводів банкрутували, то це означає, що конкуренція на ринку була дуже складною?

Сказати, що складно – майже нічого не сказати. Міжнародні корпорації і «Оболонь» у той час займали 94% долі ринку напоїв України. Українські регіональні виробники на 6% ринку у буквальному розумінні боролись за виживання. До того ж конкуренція у ті часи була так би мовити своєрідною: побутувала практика скуповування акцій підприємств того ж профілю з метою знищення їх зсередини. Ситуація на ПрАТ «Опілля» йшла до банкрутства, бо не всі акціонери хотіли збереження підприємства як виробника. Тобто тим самим людям, які зруйнували пивзавод у Збаражі, майже вдалось досягти цього у Тернополі.

Що саме стало поворотним моментом для групи компаній «Опілля»?

Врятувало лише те, що маючи банківський кредит і майно в заставі, ПрАТ «Опілля» за погодженням із банком передало це майно в оренду новоствореному ТОВ «Пивоварня «Опілля». Саме на нове підприємство ТОВ «Пивоварня «Опілля» була покладена місія порятунку бренду і самого ПрАТ «Опілля» від банкрутства. І ось результат: завдяки цим крокам ПрАТ «Опілля» перейшло від річних 1-2 млн грн збитків у період з 2005 по 2012 рік до орієнтовно 5-10 млн грн річного прибутку у період 2013-2024 років, від негативного власного капіталу до 51 млн грн тепер. Про успішність роботи ПрАТ «Опілля» як сервісної компанії свідчать також кількість і якість нерухомості у його власності: на початку було 7,9 тис м2 напівзруйнованого нерухомого майна, а стало на 6 тис м2 більше повністю сучасної нерухомості. До проєктування ПрАТ «Опілля» залучало найкращих тернопільських і львівських фахівців. Нові приміщення «Опілля» зведені на місці фактичних руїн пивзаводу біля набережної Тернополя. Сьогодні це – окраса міста, якою милуються місцеві жителі та туристи.

Фото пивзаводу та виробничі склади до та після реконструкції

Різниця вражає. Як вдалось і скільки коштувала така перебудова?

Фотографії переданих 13 років тому в оренду нерухомості та устаткування засвідчують: тривалий випуск продукції на цих виробничих потужностях був майже неможливий. Саме тому ТОВ «Пивоварня «Опілля» профінансувала переобладнання та будівництво нових виробничих приміщень, а також реконструкцію старих. Сума інвестицій в цю перебудову – до 150 млн грн на рік. До 2022 року пивоварня «Опілля» вже на 95% володіла власним виробничим обладнанням, яке забезпечувало повний цикл випуску напоїв.

Фото пивзаводу до та після реконструкції

Найскладнішим був початок реструктуризації. Саме тому я першочергово дуже щиро хочу подякувати тим фахівцям, а деякі з них працюють на «Опіллі» вже більше 50 років, які у найважливіший момент підставили плече і допомогли на старті реконструкції.

Очевидно, що подальше конкурування зі світовими грандами ринку напоїв потребувало тотального підсилення кадрового потенціалу як на рівні виробництва, так і на рівні продажів і маркетингу. Для цього ми знайшли і запросили десятки фахівців із практично всіх провідних підприємств харчової промисловості: Roshen, Coca-Cola, Carlsberg, AB InBev та інших.

Висококваліфікований колектив – це стабільна робота підприємства і розвиток, це якість продукції, яку щороку обирають все більше споживачів. Як наслідок – результат: 266 млн грн податків, які торік сплатило ТОВ «Пивоварня «Опілля». Це на 52 млн більше ніж в 2023 році. В 2025-му плануємо досягти суми 300 млн грн податків.

Оскільки повна ціна новітнього сучасного пивоварного устаткування дуже висока, то на старті реконструкції купити його було складно. Саме тому одночасно з початком переобладнання на підприємстві ми сформували підрозділ «Опілля Інжиніринг». Він забезпечив суттєво нижчу собівартість устаткування для пивоваріння, приготування квасу та інших напоїв. Більшість обладнання пивоварні сконструювали, випробували і запустили саме наші фахівці. Професіонали з Німеччини, Італії та Чехії, які побували на підприємстві й побачили устаткування в дії, щиро дивуються, як у невеликому місті Тернопіль українським інженерам вдалося реалізувати такі висококваліфіковані рішення.

Сьогодні «Опілля» готове ділитися своїми технічними здобутками, новаціями та досвідом: підрозділ «Опілля Інжиніринг» вийшов на ринок виробництва обладнання для пивної, молочної, харчової промисловості, фармацевтики та інших галузей.

Інжинірингова команда вже реалізувала проєкти за межами власного виробництва – зокрема, виконала замовлення для інших компаній – і відкрита до нових партнерств.

«Зробили для себе – зробимо і для вас», – кажемо ми всім, хто прагне розвиватися та модернізувати своє виробництво.

Крім порятунку від банкрутства ПРАТ «Опілля», наскільки нам відомо, ТОВ «Пивоварня «Опілля» взяло участь у реанімації ще й заводу продтоварів, більше відомого в Тернополі як пивзавод №2, а також потенційного банкрута ПРАТ «Тернобуддеталь»?

Так, у 2016 році, щоб не допустити остаточного руйнування заводу продтоварів і переведення землі під забудову, одна з афілійованих до ТОВ «Пивоварня «Опілля» фірм на аукціоні викупила майно цього заводу. Годі й уявити, яким він був після 16 років банкрутства: 16 тисяч квадратних метрів головного виробничого корпусу були майже в руїнах. Як і в ситуації з ПрАТ «Опілля», ТОВ «Пивоварня «Опілля» взяло в оренду майно і цього заводу. Тепер проводить його капітальну реконструкцію, використовуючи приміщення для випуску столової води і як склади готових напоїв та виробничі склади. Вже в 2027 році плануємо розпочати тут масштабний випуск пивобезалкогольної продукції.

Вкрай показова доля й іншого відомого підприємства ПрАТ «Тернобуддеталь». Воно було одним із найбільших на Тернопільщині виробників збірного залізобетону. Однак із початком масового монолітно-каркасного будівництва потреба у збірному залізобетоні значно впала. Це призвело до зниження продажів, нарощення боргів, які роками не гасилися. Власних ресурсів для масштабної реконструкції підприємство не мало. Очевидно: без вчасних заходів порятунку «Тернобуддеталь» чекало б реальне банкрутство. Тобто це така ж ситуація, як у 2012 році з ПрАТ «Опілля».

На початку 2024 року ТОВ «Пивоварня «Опілля» та підрозділ «Опілля Інжиніринг» шукали готові великі цехи для облаштування виробництва крупногабаритного обладнання для харчової галузі. За аналогією з ПрАТ «Опілля» питання про зміну виду діяльності і передачі майна в оренду винесли на збори акціонерів ПрАТ «Тернобуддеталь».

В результаті вже сьогодні ПрАТ «Тернобуддеталь» перейшло до прибуткової діяльності, погасило всі борги і за результатами І півріччя 2025 року зможе виплачувати дивіденди. Таку можливість починаючи з 2012 року постійно мають і акціонери ПрАТ «Опілля».

Події 13-річної давнини виявились не єдиним викликом для «Опілля». Як підприємство зустріло повномасштабне вторгнення в 2022 році? Як вдалось тоді не лише вистояти, а й активно розвиватись?

24 лютого 2022 року стало шоком для нас, як і для всіх українців. Але ТОВ «Пивоварня «Опілля» як соціально відповідальний бізнес не зупинилось. Наступного ж дня почали безоплатно розливати питну воду, якої Силам оборони України, мешканцям деокупованих територій, тимчасово переміщеним українцям до сьогодні вже надали 2,6 млн літрів. У приміщеннях пивоварні, оскільки всі готелі були переповнені через потік людей, за перші дні великої війни ми прихистили 2300 тимчасово переміщених осіб. Більше 40 працівників, які тоді пішли захищати Україну, «Опілля» спорядило всім необхідним. Інжиніринговий підрозділ взявся зварювати оборонні конструкції, які передавали захисникам. У цьому році на благодійну допомогу ми вже спрямували близько 2,8 млн грн, а загалом із 24 лютого 2022 року – 14,7 млн.

Щодо виробництва, то вже у квітні 2022 року ми почали експортувати свої напої. У 2025-му на кінець першого кварталу ТОВ «Пивоварня «Опілля» – у списку найбільших вітчизняних експортерів пива. Наші напої є в Польщі, Італії, Грузії, Великобританії, Чехії, Нідерландах, Іспанії, 4 штатах США, і географію ми активно розширюємо. Так продукція «Опілля» збагачує закордонні ринки національними традиціями і популяризує українське в світі. Смачне і якісне пиво цінують всюди.

Які плани компанії в цьому році?

В 2025 році пивоварня «Опілля» інвестує 200 млн грн у виробництво безалкогольних напоїв та виробничу інфраструктуру. Натуральність, природна користь, найвища якість, найкращий смак – цим критеріям відповідає наша продукція. Ми цінуємо традицію і цінуємо справжнє. Тому попри всі виклики сьогодення тут і зараз розвиваємося, створюємо робочі місця, підтримуємо бюджет, втілюємо соціальні проєкти і тим самим інвестуємо в майбутнє України.