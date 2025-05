Громада Надвірної просить націоналізувати «Нафтохімік Прикарпаття»

В Івано-Франківській області Надвірнянська громада просить націоналізувати завод «Нафтохімік Прикарпаття», на території якого знаходяться її очисні споруди і робота яких може бути зупинена через відсутність фінансування, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Укрінформ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

«Ми надіслали сьогодні на засідання Конгресу при Президентові України (від Івано-Франківської області – ред.) лист щодо націоналізації заводу ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Завод не працює вже 10 років, але там знаходяться очисні споруди Надвірнянської громади. У січні нас попередили, що завод не отримує фінансування від акціонерів і стоїть питання зупинки очисних споруд. Якщо очисні споруди не працюватимуть, усі нечистоти можуть потрапити у Чорне море і є загроза екологічної небезпеки», – зазначив Андрійович.

За його словами, щодня в очисні споруди потрапляють близько 6 кубометрів стоків. Відтак, сказав голова громади, ситуація може бути критичною.

Також, додав мер Надвірної, підприємство кілька місяців поспіль не сплачує місцеві податки.

«Вони вже нам не доплачують майже 10 млн грн. Також є борги по заробітній платі перед працівниками», – зауважив Андрійович.

Нафтохімік Прикарпаття (колишня назва — Надвірнянський нафтопереробний завод) — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств України, збудоване 1897 р. ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» є одним з шести нафтопереробних заводів України та єдиним, який працює з українською сировиною. У травні 2009 року Кабінет міністрів вніс завод до переліку особливо важливих об’єктів нафтогазової галузі економіки країни, однак у зв’язку з несприятливою економічною кон’юнктурою в наступні роки завод не функціонував.

Станом на травень 2016 року основним власником заводу залишалася фінансово-промислова група “Приват” (контрольний пакет акцій якої знаходився у власності чотирьох компаній, зареєстрованих на британських Віргінських островах: по 19% акцій володіли Rommannor Investments Ltd., Weavernal Holdings Ltd. і Deneiro Ventures Ltd., ще 14% – компанія Dommennium Enterprices Ltd.), решта 26% акцій залишалися у власності Фонду державного майна України.

Як повідомлялось, у листопаді 2024 року державну частку у «Нафтохіміку Прикарпаття» вдруге виставили на торги за вдвічі меншою ціною.