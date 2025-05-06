У Тисменицькій громаді оголосили триденну жалобу за полеглим захисником

У територіальній громаді приспустять усі державні прапори.

Впродовж трьох днів, з 6 по 8 травня включно, у Тисменицькій громаді оголошено дні жалоби для вшанування пам’яті захисника України Романа Мохняка. Про це повідомили на сторінці Тисменицької міської ради.

У дні жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах міської ради.

Роман Мохняк помер після важкого поранення. Військовий – молодший сержант, зовнішній пілот (оператор) 105 окремої бригади ЗСУ (рота “Рубак”). Народився 13 травня 1984 року в селі Підпечери. Обирався депутатом Тисменицької районної ради. Працював заступником начальника відділу загальної та організаційної роботи Тисменицької міської ради.

У березні 2024 року став на захист нашої держави. Захищав Україну на Харківському напрямку. У квітні 2025 року отримав поранення. Серце Захисника перестало битися 28 квітня 2025 року.