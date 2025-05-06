Сьогодні у Городенківській громаді проведуть в останню путь полеглого спецпризначенця Ігоря Гурака

У понеділок 05 травня, мешканці Городенківської міської громади на колінах зустріли полеглого Захисника Ігоря Гурака, жителя села Незвисько, який захищав Україну від російського агресора, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Городенківську міську раду територіальної громади – Офіційна сторінка.

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Скорботна громада зустріла героя стоячи на колінах

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” міста Городенка, священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного. Вічна пам‘ять Захиснику України, йдеться у дописі.

Після зустрічі, тіло героя відвезли до батьківської хати у селі Незвисько

Церемонія прощання з Героєм розпочнеться у вівторок 06 травня о 10:00 годині.