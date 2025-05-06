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За минулу добу окупанти втратили майже 1500 орків та понад 60 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили майже 1500 орків та понад 60 артсистем

Автор: Ігор Василик
06/05/2025 07:45
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.05.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 959500 (+1430) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10766 (+3) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22416 (+5) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27431 (+61) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1378 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1155 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35142 (+145),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47353 (+103) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3873 (+3)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!