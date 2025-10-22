Путін визначив нову ціль війни: росіяни готують наступ на велике місто

Росія, ймовірно, визначила захоплення міста Запоріжжя як свою нову стратегічну мету на фронті. Пише ТСН.
Це випливає з заяв начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, зроблених ним під час нещодавньої зустрічі з Володимиром Путіним.
Герасимов стверджує, що російське угруповання військ «Дніпро» «наступає в напрямку міста Запоріжжя», а бої точаться за населені пункти Приморське і Степногірськ.
Реальні відстані та перешкоди
Незважаючи на гучні заяви про «наступ практично на всіх напрямках», реальна ситуація на Запорізькому відтинку фронту свідчить про серйозні труднощі для російських військ:
- Відстань до Запоріжжя. Від нинішньої зони російського контролю до південних околиць обласного центру залишається близько 22 км. До перших багатоповерхових кварталів міста — майже 25 км.
- Водна перешкода. На шляху потенційного наступу лежить річка Конка, яка може стати надзвичайно серйозною перешкодою, уповільнюючи просування до обласного центру.
- Темпи просування. Згідно з даними моніторингового ресурсу DeepState, від кінця червня, коли росіяни розпочали наступ на цій ділянці, їм вдалося просунутися лише на 3 км. Це означає, що темпи просування становлять менше ніж 1 км на місяць. За цей час росіяни змогли повністю захопити лише два населені пункти — Кам’янське і Плавні.
Таким чином, попри те, що вище військове керівництво РФ оголосило Запоріжжя стратегічною ціллю, темпи їхнього просування вкрай повільні, а попереду їх очікують серйозні географічні перешкоди.
Нагадаємо, на тлі чуток про можливий великий наступ РФ на Харків, Суми, Чернігів і Запоріжжя військові аналітики оцінили реальні загрози. За їхніми даними, у ворога наразі немає сил для окупації обласних центрів, проте він посилюватиме терор проти прикордонних і прифронтових міст.