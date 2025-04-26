Раннє цвітіння: у Галицькому НПП дерева розпочали фенофази на два тижні раніше ФОТО

Науковці Галицького національного природного парку зафіксували незвичні зміни у сезонному розвитку рослинності навесні 2025 року. Згідно з проведеними фенологічними спостереженнями, початок фенологічних фаз у всіх деревних видів настав приблизно на два тижні раніше звичайного терміну, що свідчить про суттєвий вплив кліматичних змін на екосистеми парку.

Особливу увагу дослідники приділили вивченню інтродукованих видів рослин, у яких періоди проходження фенологічних фаз відбуваються в різні терміни. Це явище пояснюється біологічними особливостями росту та розвитку таких рослин, оскільки в природних умовах вони пристосовані до зростання в різноманітних природно-кліматичних зонах, пишуть Версії.

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Систематичні спостереження, що проводилися на території дендрарію Галицького національного природного парку, дозволили виявити ще одну важливу аномалію – одночасне розпускання генеративних бруньок у значної кількості хвойних порід. Фахівці парку пов’язують це незвичне явище з аномально теплими погодними умовами, що спостерігалися у квітні поточного року.

“Цієї весни спотерігається одночасне розпускання генеративних бруньок у багатьох видів хвойних, що є наслідком аномально теплої погоди у квітні”, – зазначив Роман Мандзюк науковий співробітник Галицького НПП.

Отримані результати фенологічних спостережень мають важливе значення для моніторингу впливу кліматичних змін на біорізноманіття та екосистеми Галицького національного природного парку, а також дозволяють прогнозувати можливі зміни у природних комплексах регіону в умовах подальшого потепління клімату.