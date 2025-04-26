“Карпатнафтохім”: Як держава втратила найбільший хімічний завод країни під час війни ВІДЕО

Українське підприємство “КарпатнафтоЇМ”, яке складає 19% наповнення обласного бюджету, опинилося у приватних руках за сумнівних обставин під час повномасштабної війни. Журналісти “Української правди” оприлюднили другу частину розслідування, яке висвітлює можливі корупційні схеми на найвищому рівні та втрату державою стратегічно важливого активу.

“Історія нашої держави налічує безліч прикладів зловживання владою на найвищому рівні. Усі вони спричинені відсутністю незалежних інституцій та наявністю коштовних активів, які часто і не без допомоги першої обставини змінюють власників відповідно до політичної кон’юнктури. До того ж 11 років тому до переліку факторів додалась російська агресія”, — йдеться в описі до відеорозслідування. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Наприкінці 2024 року видання опублікувало першу частину розслідування під назвою “Велике перерозподільництво”, в якому йшлося про те, що “Офіс президента, ймовірно, організував зняття арешту з одного із найбільших в Україні нафтохімічних підприємств “КарпатнафтоЇМ” в обмін на безплатну частку в підприємстві з подальшим переписом частки на підставну особу”.

За два місяці після публікації першої частини відбулася низка важливих подій, які змусили журналістів підготувати продовження історії. Друга частина розслідування прояснює додаткові деталі цієї схеми та розкриває нові обставини, а головний фігурант матеріалів, за твердженням авторів, досі не надав відповіді на питання редакції.

“Але чим більше ми намагаємось розібратись у тому, як за повного сприяння цілої вертикалі державних установ наймасштабніше нафто-хімічне підприємство країни “КарпатнафтоЇМ” вислизнуло з АРМИ, позбулось арешту і отримало нових власників, пов’язаних з офісом президента і не пов’язаних з великими статками, тим більше наше здивування”, — зазначають автори розслідування.

Розслідування зосереджується на братах Веселих, один з яких, Василь, без досвіду в банківській сфері став радником наглядової ради націоналізованого “Сенсбанку”, а його брат Андрій, не маючи відповідного досвіду та активів, став власником частки в “Карпатнафтохімі” — найбільшому нафтохімічному підприємстві країни.

Згідно з оприлюдненими даними, 11 червня 2024 року відбулася зміна власників ТОВ “КарпатнафтохЇМ”. До цієї дати 100% статутного капіталу калуського підприємства (понад 2,3 млрд гривень) належали нідерландській компанії “KARPATY CHEMICAL B.V.” з бенефіціарами Ільхамом Мамедовим та Ігорем Щуцьким. Ця компанія вийшла зі складу засновників підприємства, а новими власниками стали три компанії з різною юрисдикцією:

КСЕДРІАН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (XEDRIAN HOLDING LIMITED), зареєстрована на Кіпрі, власником якої є Ільхам Мамедов, отримала 34% статутного капіталу “КарпатнафтохЇМ” вартістю понад 789 млн гривень;

ТЕХІНСЕРВІС ЛІМІТЕД (TECHINSERVICE LIMITED), зареєстрована у Великобританії, власником якої є Ігор Щуцький, отримала 33% статутного капіталу вартістю майже 766 млн гривень;

АТ “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ГЕРІОН ВОРЛД”, зареєстрований у Києві, власником якого є бізнесмен з Дрогобича Андрій Веселий, отримав 33% статутного капіталу вартістю майже 766 млн гривень.

Журналісти намагалися з’ясувати, як відбувалася ця купівля та звідки у Андрія Веселого кошти на придбання такої значної частки. Проте він відмовився розголошувати подробиці угоди та джерела фінансування, відхиляючи питання журналістів з посиланням на те, що “ці питання не мають відношення до журналістики та етики”.

За інформацією журналістських джерел, є підозри, що Андрій Веселий може бути підставною особою для реальних власників, а угоду могли підтримати в Офісі Президента. Хоча сам Офіс Президента заперечує свою причетність до цієї оборудки, високопосадовці заявляють про розслідування того, як стратегічний актив уникнув націоналізації та не приніс державі жодних коштів під час війни.

Важливо відзначити історію “КарпатнафтоЇМ”: до 2017 року власником підприємства була російська компанія “Лукойл”. Після того, як ця компанія потрапила під санкції, підприємство перейшло у власність компанії з Нідерландів. З початком повномасштабної війни підприємство зупинило виробничу діяльність через колапс логістики, зокрема, припинилося постачання сировини. Відтак підприємство почало накопичувати борги по податках і зарплаті, відбувалося масове звільнення працівників.

Хронологія арешту та передачі підприємства виглядає так:

25 липня 2022 року об’єкти нерухомого майна ТОВ “Карпатнафтохім” було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

7 жовтня 2022 року слідчим суддею Братського районного суду Миколаївської області було ухвалено рішення про накладення арешту на майно, що належить калуському підприємству.

21 жовтня 2022 року арештоване майно було передане в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

АРМА виставляла майно на конкурс з пошуку управителя, однак безрезультатно.

6 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Братського районного суду арешт майна ТОВ “КарпатнафтоЇМ”, у тому числі корпоративних прав, було скасовано, що й уможливило подальшу зміну власників.

Розслідування наголошує на важливості цього випадку, адже “КарпатнафтохЇМ” становить 19% бюджету регіону, що могло б суттєво підтримати економіку України під час війни. Натомість через неналежний контроль держава втратила мільярди гривень, які могли піти на підтримку обороноздатності та вирішення соціальних проблем.