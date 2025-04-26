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На благодійному заході в Брошневі збирали кошти для хворого Максима Цуцмана
Диван на коліщатках в темній вітальні

На благодійному заході в Брошневі збирали кошти для хворого Максима Цуцмана

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 21:43
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У Брошнів-Осадській територіальній громаді пройшла благодійна мистецька акція “Танець для життя” на підтримку Максима Цуцмана. Під час заходу зібрали 72 982 гривні та 53 долари США, які передали родині хлопчика для лікування.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Брошнів-Осадську територіальну громаду.

Організаторами виступили хореографи громади Віра Сухоцька, Вікторія Урус та Богдан Мандроцин. В рамках заходу виступили юні танцюристи з хореографічних колективів громади, які потішили глядачів різноманітними танцювальними композиціями.

На завершення учасники акції подарували Максиму банери з побажаннями швидкого одужання, а селищний голова Тарас Манорик особисто передав зібрані кошти родині хлопчика.

Нагадаємо, що На ліки для порятунку Максима Цуцмана з Рожнятова батьки розігрують за донат сімейний автомобіль

Троє людей на фоні дерев'яної стіни.
Діти у національному вбранні на сцені з прапором
Діти танцюють на сцені з українським прапором.
Діти виступають на сцені у жовто-синіх рукавицях.
Діти танцюють в українських народних костюмах на сцені.
Діти на сцені в костюмах перед завісою.