На благодійному заході в Брошневі збирали кошти для хворого Максима Цуцмана

У Брошнів-Осадській територіальній громаді пройшла благодійна мистецька акція “Танець для життя” на підтримку Максима Цуцмана. Під час заходу зібрали 72 982 гривні та 53 долари США, які передали родині хлопчика для лікування.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Брошнів-Осадську територіальну громаду.

Організаторами виступили хореографи громади Віра Сухоцька, Вікторія Урус та Богдан Мандроцин. В рамках заходу виступили юні танцюристи з хореографічних колективів громади, які потішили глядачів різноманітними танцювальними композиціями.

На завершення учасники акції подарували Максиму банери з побажаннями швидкого одужання, а селищний голова Тарас Манорик особисто передав зібрані кошти родині хлопчика.

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