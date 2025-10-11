Разом з лісниками та небайдужими: знайденого Дмитра Волощука розшукували два дні

Майже дві доби поліцейські спільно з рятувальниками, лісниками та небайдужими громадянами розшукували 48-річного мешканця Косівського району.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Чоловіка знайшли у лісі і з ним усе гаразд.

9 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки села Черганівка про те, що її чоловік близько обідньої пори пішов з дому в невідомому напрямку та додому не повернувся. Зі слів жінки, чоловік має проблеми з пам’яттю та міг втрати здатність орієнтуватися на вулиці.

До пошуків зниклого чоловіка одразу ж залучили особовий склад Косівського районного відділу поліції, працівників кінологічної служби зі службовою собакою та рятувальників. Також до правоохоронців приєдналися лісники та небайдужі мешканці села. Разом обстежували лісові хащі та прилеглу до лісу територію.



11 жовтня, близько 12 години чоловіка розшукали в лісі: його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Додамо, що жертвою злочину чи будь-яких інших протиправних дій косівчанин не став.