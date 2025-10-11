Яремче спрямувало понад мільйон гривень на підтримку двох військових частин

На черговому засіданні Яремчанської міської ради депутати ухвалили рішення про зміни до бюджету громади. Завдяки надплановим надходженням до міської казни вдалося перерозподілити кошти, зокрема направити фінансову підтримку двом військовим частинам.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Яремчанську міську раду.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Дві військові частини отримають фінансову допомогу у розмірі 511 500 та 500 000 гривень. Ці кошти спрямують на забезпечення нагальних потреб оборонців, які продовжують захищати Україну на фронті.

Під час сесії також підтримали звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення закону про державну підтримку учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих Захисників і Захисниць України – у сфері ведення господарської та підприємницької діяльності.