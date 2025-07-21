Реабілітаційна допомога на Заході України: у Івано-Франківську презентували результати моніторингу НСЗУ

18 липня 2025 року в Івано-Франківську відбувся п’ятий регіональний форум «Реабілітаційна допомога в рамках Програми медичних гарантій», організований Національною службою здоров’я України за підтримки проєкту «Реабілітація в Україні» (Rehab4U).

У заході взяли участь голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак, представники центральної та місцевої влади, керівники медичних закладів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Тернопільської областей.

Форум був присвячений питанням фінансування та забезпечення реабілітаційної допомоги, що надається в межах Програми медичних гарантій. Під час заходу голова НСЗУ Наталія Гусак презентувала результати планового моніторингу закладів, які надають допомогу за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

За результатами моніторингу в західному регіоні було виявлено низку типових порушень, зокрема непроведення своєчасного знеболення, недостатню кількість фахівців у мультидисциплінарних командах, а також відсутність необхідного реабілітаційного обладнання.

Під час форуму учасники обговорили особливості фінансування реабілітаційної допомоги, очікування щодо подальшого розвитку реабілітаційних послуг у регіонах, а також нові інструменти електронної системи охорони здоровʼя, які дозволяють приймати клінічні рішення на основі даних системи.

«Кожен регіон має свою специфіку й особливості, тому важливо чути надавачів послуг і спільно з ними шукати рішення для розвитку реабілітаційної допомоги. Ми прагнемо, щоб сучасна, доказова та ефективна реабілітація була доступною кожній людині, незалежно від місця проживання. Для НСЗУ ключовим є не лише контроль за виконанням договорів, а й партнерство з медичними закладами задля постійного підвищення рівня наданих послуг», — зазначила Наталія Гусак, голова Національної служби здоровʼя України.

Представники НСЗУ також надали низку рекомендацій для закладів охорони здоровʼя. Зокрема, вони наголосили на важливості чітких розʼяснень пацієнтам щодо цілей і завдань

індивідуального реабілітаційного плану, необхідності проведення індивідуальних сесій та комунікації з пацієнтами щодо реалістичних очікувань щодо прогресу.

Окремо було відзначено потребу забезпечувати індивідуальний підхід до реабілітації з урахуванням реальних потреб пацієнта, впроваджувати чітку ідентифікацію фахівців, переглянути доступність допоміжних засобів реабілітації як для стаціонарних, так і для амбулаторних пацієнтів, та підвищувати обізнаність людей про безоплатні послуги, гарантовані Програмою медичних гарантій.

Своїм успішним досвідом розвитку реабілітаційної допомоги поділилися представники ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей», КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради.

Їхній досвід продемонстрував, що фундаментом якісної реабілітаційної допомоги є не просто сучасне обладнання, а насамперед згуртована мультидисциплінарна команда, яка постійно вдосконалює свої навички та дотримується доказових підходів.

Завершальний шостий регіональний форум відбудеться найближчим часом, за підтримки проєкту «Реабілітація в Україні» (Rehab4U).