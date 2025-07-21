Під час ранкової атаки на Прикарпатті постраждав 11-річний хлопчик

Вночі 21 липня на Івано-Франківщині внаслідок масованої атаки постраждало четверо цивільних, серед яких — 11-річна дитина.

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За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), інформує обласна прокуратура.

За даними слідства, у ніч на 21 червня 2025 року збройні сили держави-агресора здійснили наймасштабніший з початку повномасштабного вторгнення комбінований ракетно-дроновий удар по території Івано-Франківської області.

Ударів завдано із застосуванням безпілотних літальних апаратів, балістичних ракет типу «Кинджал» та крилатих ракет «Калібр». Основного ураження зазнала Івано-Франківська міська громада.

Стало відомо, що внаслідок атаки постраждали четверо осіб, серед них — 11-річний хлопчик. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

У чотирьох населених пунктах Івано-Франківського району зафіксовано падіння уламків БпЛА на приватні житлові будинки. Також у Коломийському районі уламки крилатої ракети пошкодили житловий будинок та господарську споруду.