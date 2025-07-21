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На заході України збили 8 ракет та 20 "шахедів"
Диван на коліщатках в темній вітальні

На заході України збили 8 ракет та 20 “шахедів”

Автор: Олег Мамчур
21/07/2025 14:07
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В ніч на 21 липня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по західному регіону нашої країни, застосувавши аеробалістичні і крилаті ракети та ударні безпілотні літальні апарати.

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Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 8 крилатих ракет повітряного і морського базування Х-101, “Калібр” та 20 ударних БпЛА типу «Shahed».

Командувач повітряного командування «Захід» подякував захисникам неба за результативну бойову роботу.

В режимі 24 години 7 днів на тиждень повітряне командування «Захід» продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря.

Знищено ракети й БПЛА станом на липень 2025.