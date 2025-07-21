Жителям Франківської громади допоможуть з відновленням пошкодженого через російську атаку житла

В Івано-Франківській громаді власникам пошкоджених через російську атаку 21 липня будинків допоможуть з відновленням домівок. Для цього потрібно подати заяву в Центр надання адміністративних послуг.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час відеозвернення у Facebook, пише Правда.

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“Повністю відшкодуємо витрати людей, які понесли наслідки через обстріл. Треба подати заяву в ЦНАП. Бригада комунальників наразі працює для того, щоб жителі сіл нашої громади мали де перебути ніч або день, два три”, — сказав Марцінків.

З його слів, найближчим часом має відбутися засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій винесуть питання щодо виділення з міського бюджету грошей для власників пошкодженого майна.

Що відомо про комбіновану російську атаку на Івано-Франківську область

Вночі 21 липня на Прикарпатті тричі оголошували повітряну тривогу. У Франківську перші вибухи було чутно о 3:11. Згодом пролунали ще щонайменше сім серій повторних вибухів.

В одному із сіл Івано-Франківської громади є травмовані. Попередньо, у трьох селах пошкоджені житлові будинки. В одному помешканні сталася пожежа — її загасили рятувальники. Також армія РФ атакувала критичну інфраструктуру.

Окрім того, в Івано-Франківську зайнялися гаражі, автомобілі на відкритій стоянці та виробничо-складські приміщення. Надзвичайники ліквідували ці пожежі.

У Городенківській громаді впали уламки російської ракети. Через це зайнялася господарська будівля. Травмованих на пожежі немає. Ймовірно, це — частина російської ракети типу Х-101.