Водій намагався врятувати автомобіль: у Франківську горіла “ВMW”. ВІДЕО

Сьогодні вранці, 21 липня на одне з Франківських СТО заїхала палаюча автівка. Вогонь одразу кинулися тушити, але безуспішно. Машина згоріла вщент.

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Про це пише “Галка“.

Пізніше у мережі з’явилося відео з камер спостереження, на якому видно, що близько 9:47 чоловік заїхав на палаючій автівці на територію однієї з Франківських СТО.

Відео взято в ПІК:

До охопленої полум’ям машини одразу кинулися люди, щоб погасити вогонь, який доносився з низу. Полум’я гасили вогнегасниками, але – безуспішно.

Вже близько 9:50 вогонь повністю охопив автомобіль.

Пізніше на місце події прибули вогнеборці.