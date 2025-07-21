Водій намагався врятувати автомобіль: у Франківську горіла “ВMW”. ВІДЕО

Сьогодні вранці, 21 липня на одне з Франківських СТО заїхала палаюча автівка. Вогонь одразу кинулися тушити, але безуспішно. Машина згоріла вщент.
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Про це пише “Галка“.
Пізніше у мережі з’явилося відео з камер спостереження, на якому видно, що близько 9:47 чоловік заїхав на палаючій автівці на територію однієї з Франківських СТО.
Відео взято в ПІК:
До охопленої полум’ям машини одразу кинулися люди, щоб погасити вогонь, який доносився з низу. Полум’я гасили вогнегасниками, але – безуспішно.
Вже близько 9:50 вогонь повністю охопив автомобіль.
Пізніше на місце події прибули вогнеборці.