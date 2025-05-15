Ремонтує та обслуговує електронне обладнання МіГ-29: історія старшого техніка 114 бригади тактичної авіації

Ольга – старший технік технічно-експлуатаційної частини 114 бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Її завдання – ремонт та обслуговування електронного обладнання фронтового винищувача МіГ-29.

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Про це повідомляють в 114 бригаді тактичної авіації, пише Правда.іф.

“Мій дідусь займався цією роботою свого часу. Мені його служба в авіації завжди подобалась і я подумала, що також хочу бути техніком, готувати до польотів бойові літаки”, – розповідає Ольга.

Свої обов’язки вона виконує дуже ретельно. В її роботі важлива точність і уважність до найменших деталей. Від справності електронної автоматики залежить безпека льотчика та успішне виконання пілотом та його літаком бойових завдань.