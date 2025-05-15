Ремонтує та обслуговує електронне обладнання МіГ-29: історія старшого техніка 114 бригади тактичної авіації

Ольга – старший технік технічно-експлуатаційної частини 114 бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Її завдання – ремонт та обслуговування електронного обладнання фронтового винищувача МіГ-29.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляють в 114 бригаді тактичної авіації, пише Правда.іф.
“Мій дідусь займався цією роботою свого часу. Мені його служба в авіації завжди подобалась і я подумала, що також хочу бути техніком, готувати до польотів бойові літаки”, – розповідає Ольга.
Свої обов’язки вона виконує дуже ретельно. В її роботі важлива точність і уважність до найменших деталей. Від справності електронної автоматики залежить безпека льотчика та успішне виконання пілотом та його літаком бойових завдань.
“Наш колектив техніків обслуговує літаки вдень і вночі 24 години на добу 7 днів на тиждень. Війна не має вихідних. За допомогою контрольно-перевірочної апаратури, переносних діагностичних приладів та спеціалізованих стендів перевіряємо блоки зв’язку, тестуємо навігаційне обладнання, оцінюємо дані самодіагностики систем, виявляємо найменші погрішності й одразу усуваємо їх, – розповідає Ольга. – Це дуже відповідально. Але нам все під силу Працюємо на Перемогу”.