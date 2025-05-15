На Франківщині проведуть в останню путь воїна Василя Дзьобу

Отинійська громада прощатиметься із Героєм.
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Пише Правда.іф з посиланням на Отинійську селищну громаду
Завтра, 16 травня 2025 року, о 12 годині (зі сторони міста Коломия) на центральній площі селища Отинія відбудеться прощання із загиблим Захисником — сержантом Василем Степановичем Дьобою, жителем села Лісний Хлібичин.
Після прощання тіло Героя буде доставлено до рідного дому у селі Лісний Хлібичин.
Василь Дзьоба, 1974 року народження, проходив службу за призовом по мобілізації з 23 січня 2024 року у складі військової частини А1302. Командир стрілецького відділення, мужній воїн, надійний побратим. Його життя обірвалося 8 травня під час запеклого бою, у виконанні бойового завдання.
Щирий, сміливий, гідний син України… Його жертовність і відвага назавжди залишаться у нашій пам’яті.