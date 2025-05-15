Популярна українська танцівниця подала на розлучення з чоловіком після 10 років шлюбу

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розлучається з чоловіком Іваном Хомячуком. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про розірвання 10-річного шлюбу стало відомоз реєстру розгляду судових справ. На сайті зазначено, що позивачкою виступила сама танцівниця. Її заяву було отримано 19 березня. Тим часом суд розгляне справу 4-го липня.

Ілона Гвоздьова розлучається / © court.gov.ua

До слова, сама Ілона Гвоздьова поки що не коментує таке рішення. Натомість вона припинила публікувати контент з Іваном Хомячуком. Тим не менш, зірка неодноразово наголошувала, що під час війни вони стали дедалі частіше переживати сімейні кризи. Та ще на початку цього року Ілона зазначала, що вони успішно долали труднощі та, на щастя, зуміли вберегти шлюб. Врешті, через декілька місяців пара змінила свої погляди, але що саме на це вплинуло — наразі невідомо.

До слова, Ілона Гвоздьова з Іваном Хомячуком у стосунках 15 років, з них 10 – у шлюбі. 2022 року пара обвінчалася. У подружжя народилося двоє дітей – 9-річна донечка Рія та син Домінік, якому зараз чотири роки.

Ба більше, з реєстру також відомо, що хореографиня та її обранець вже мали наміри розлучитися й раніше. Зокрема, 2017 року подружжя подавало заяву на розлучення, але тоді суд її не розглянув. Тож, вочевидь, тоді пара передумала розлучатися.

Справа Ілони Гвоздьової / © court.gov.ua

Нагадаємо Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розлучився з дружиною