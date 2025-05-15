Синоптики попереджають про нічні заморозки

На Івано-Франківщині сьогодні вночі та завтра вранці синоптики прогнозують ще заморозки до -5.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології