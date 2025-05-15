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Синоптики попереджають про нічні заморозки

Автор: Оксана Марушкевич
15/05/2025 14:12
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На Івано-Франківщині сьогодні вночі та завтра вранці синоптики прогнозують ще заморозки до -5.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

“Вночі та вранці 16,17 травня сильні заморозки в повітрі 0; -5.

II рівень небезпечності, помаранчевий”, – йдеться у дописі.