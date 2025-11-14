Рідні воїнів 102 бригади вимагають вивести військових із критичних позицій на Запорізькому напрямку



14 листопада в Івано-Франківську родини військовослужбовців 102-ї окремої бригади тероборони вдруге організували мирну акцію, вимагаючи негайної ротації та виведення бійців із вкрай небезпечних позицій на Запорізькому напрямку. Біля будівлі облдержадміністрації зібралися родичі захисників з різних регіонів України — Івано-Франківщини, Хмельниччини, Полтавщини, Києва, Чернівців та інших областей, повідомляє КУРС.

За словами Наталії, дружини військового, який зник безвісти 9 липня поблизу Малинівки, ситуація на фронті різко погіршилася. Вона стверджує, що командування бригади замовчувало реальний стан справ, не забезпечило вчасного підкріплення й належного озброєння для підрозділів, які тримають оборону.

«У Гуляйполі, Ольгівському, Полтавці, Малинівці та інших населених пунктах ситуація стала критичною. Хлопці обрізані від логістики, у 79 батальйону немає води та їжі, до них неможливо добратися. А піхоту 78 батальйону, яка з початку вторгнення тримала лінію оборони, хочуть кидати на штурм, хоча вони не навчені до цього», — розповідає Наталія.

Родини зниклих безвісти військових створили спільноту, до якої щодня долучаються нові люди, що не можуть домогтися чесної інформації щодо обставин зникнення своїх рідних.

«Акти службового розслідування не відповідають тому, що реально сталося в Малинівці. Ми тут, щоб добитися правди і щоб наші хлопці більше не гинули. Ми вимагаємо, щоб генерал Сидоренко, який очолює ОК “Південь”, провів об’єктивне розслідування: чому фронт на Запорізькому напрямку дав тріщину, хто допустив цю ситуацію», — наголошує Наталія.

Учасники акції заявляють, що продовжать публічно звертатися до командування та влади, доки не отримають відповіді й не забезпечать належні умови для оборонців, які залишаються на критичних ділянках фронту.

Учасниця акції Марія – дружина військового з позивним Молодий із села Тростянець Заболотівської громади. На позиціях, які зараз утримує 102 бригада, перебувають не лише її чоловік, а й зять та інші односельці.

«Вони не залишили свої позиції, вони не пішли в СЗЧ, вони чесно, справедливо виконують наказ свого командування. Але ми дуже просимо владу посприяти, повпливати на рішення військового командування, аби наших рідних вивели з гуляйпійльського напрямку. Вони у дуже важкій ситуації, там немає логістики, там критична ситуація, – закликала Марія. – Ми дуже просимо зберегти життя наших рідних, щоб вони залишилися живими, щоби не шукати їх серед зниклих безвісти”.

Підтримати родини військових прийшов і Отинійський селищний голова Олег Савчук. Він розповів, що з Отинійської громади на акцію приїхали дружини, матері та діти військових, які вже четвертий рік перебувають на фронті. За його словами, на небезпечних ділянках фронту зараз перебувають щонайменше десятеро військових з його громади.

«Нам дорогий кожен шматок нашої землі, хай він і вже зруйнований. Але найбільша цінність – це людське життя, це життя солдатів на фронті, тому ми хочемо, щоб це було в пріоритеті. Ми просимо керівництво прийняти виважені рішення, щоб зберегти життя наших хлопців», – закликав Савчук.

До учасників акції вийшли заступники голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Ільчишин та Володимир Бабанін. Вони попросили сформувати ініціативну групу і запросили на зустріч в ОДА без преси.