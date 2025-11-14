У парку Шевченка встановлюють головну ялинку міста

У парку Шевченка в Івано-Франківську 14 листопада розпочали встановлення головної новорічної ялинки. Відкриття заплановане на 6 грудня.

Комунальники за допомогою спецтехніки монтують металеву конструкцію ялинки.

За словами міського голови, цьогоріч використовуватимуть ту саму ялинку, що й торік. Окрім головного новорічного дерева, у парку Шевченка встановлять декілька декоративних арок, які тягнутимуться в бік вулиці Чорновола, пише Галка.

Відкриття ялинки в Івано-Франківську відбудеться 6 грудня – у день святого Миколая.​​​​​​​​​​​​​​​​