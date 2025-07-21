“Рідним сказали, що мені в полоні викололи очі”: Дмитро Мосейчук про 25 місяців у російській неволі

Грудень 2022 року. Узбережжя річки Дніпро на півдні України. Поранений в ногу військовий Дмитро Мосейчук повзе у бік українських позицій. За 200 метрів воїна знаходять російські розвідники. Його беруть у полон.

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У важкому стані Дмитра везуть до лікарні в одному з окупованих РФ міст. Він лежить у палаті разом з цивільними, але під охороною. Через три тижні бійця вивозять в анексований Крим, де після зустрічі з полоненими “азовцями”, у яких від побиття гноїлися ноги, він усвідомлює: росіяни можуть поводитися з ними жорстоко. Невдовзі Дмитро Мосейчук у цьому переконався.

СІЗО № 2, місто Камишин в Росії. У перший день під час “прийомки” бійця жорстоко побили. Тривало це 12 годин. Дмитра морили голодом, били кийком та електрострумом по пальцях і статевих органах, але він не признався, що є розвідником й пілотом БпЛА.

Про звільнення Херсонщини, побиття працівниками СІЗО, візити волонтерів “Червоного Хреста” та свою єдину мрію в полоні Дмитро Мосейчук розповів Суспільному.