Як замовити товари з Китаю: інструкція для початківців і не тільки

Останні роки Китай став головною «фабрикою світу». Тут виготовляють практично все: від дрібної фурнітури до складної електроніки, і все це — за доступними цінами. Саме тому українські споживачі та підприємці дедалі частіше замовляють продукцію з китайських платформ. Але багатьох зупиняє страх перед незнайомим процесом або мовним бар’єром. Насправді, замовити товари з Китаю може кожен, навіть без досвіду у міжнародній торгівлі.

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Головне — знати кілька базових речей: як шукати товар, як перевірити постачальника і чи можлива взагалі доставка з Китаю в Україну.

Де шукати товари

Найпопулярніші китайські онлайн-платформи:

1688.com — оптовий сайт із низькими цінами, але доступний лише китайською;

Taobao — розрахований на внутрішній ринок Китаю;

Alibaba.com — найбільший майданчик для бізнесу, мінімальні обсяги — від 10–100 одиниць товару.

Обов’язково враховуйте, з якою метою здійснюєте покупку. Наприклад, якщо плануєте заробляти на перепродажу, краще зупинитися на 1688 або Alibaba. Важливо звертати увагу на рейтинг продавця, відгуки покупців та фото реального товару.

Як оплатити покупку

Більшість платформ приймають міжнародні банківські картки (Visa, Mastercard), проте деякі китайські сайти (особливо 1688 або Taobao) не працюють з українськими платіжними системами напряму.

Як доставити товар в Україну

Після оформлення покупки постає питання логістики. Китайські продавці не завжди надсилають товари безпосередньо в Україну або ж використовують дорогі поштові служби. Оптимальне рішення — звернутися до форвардингової компанії EasyXpress, яка спеціалізується на транспортуванні вантажів з Китаю. Це значно зручніше, безпечніше і часто дешевше.

Принцип роботи простий: EasyXpress надає вам адресу свого складу в Китаї. Ви вказуєте її при замовленні товару на сайті. Коли посилка приходить на склад, компанія реєструє її, об’єднує з іншими замовленнями (за потреби) і відправляє в Україну. Усі етапи доставки ви бачите в особистому кабінеті, а в разі потреби можете замовити додаткові послуги — наприклад, перевірку товару чи страхування.

Які етапи замовлення

Ось короткий чекліст, як замовити товар з Китаю:

Зареєструйтесь на китайській платформі (1688, Alibaba тощо). Обирайте товар — уважно вивчайте опис, фото, відгуки. Зв’яжіться з продавцем — за потреби поставте запитання про колір, розмір, комплектацію. Оплатіть товар. Вкажіть адресу складу EasyXpress для доставки всередині Китаю. Відстежуйте посилку через особистий кабінет.

Вже за кілька тижнів або місяців ви отримаєте товар в Україні — вдома, у поштовому відділенні чи на складі перевізника

Чому обирають форвардинг

Співпраця з логістичними компаніями має очевидні переваги:

вам не потрібно знати китайську;

не виникає проблем з оплатою;

є гарантії збереження товару;

можна зекономити завдяки консолідації кількох замовлень;

ви отримуєте консультацію щодо митного оформлення.

Кілька порад для новачків:

Починайте з невеликих партій або одного товару. Завжди перевіряйте продавця. Якщо сумніваєтеся — консультуйтесь із фахівцями EasyXpress. Використовуйте трек-номери для контролю за пересуванням товару.

Процес замовлення з Китаю — це не складно, якщо підходити до нього з розумінням і використовувати допоміжні сервіси. Форвардингова компанія EasyXpress значно спрощує логістику, дозволяючи зосередитися на виборі товару, а не на бюрократії та митних нюансах. Завдяки такому підходу доставка з Китаю в Україну стає швидкою, прозорою і вигідною.

Почніть із першого замовлення — і переконайтесь, що купувати з Китаю зручно не лише для великих компаній, а й для звичайних покупців.

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