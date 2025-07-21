У Калуші проводять безкоштовну стерилізацію домашніх і безпритульних тварин

У Калуській громаді на Івано-Франківщині фахівці міжнародної організації “Чотири лапи” безкоштовно стерилізують домашніх і безпритульних тварин. Акцію координують волонтери громадської організації “Дім Сірка Калуш”. З 14 липня ветеринари простерилізували 100 тварин, з них — 10 безпритульних собак.

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Про це Суспільному розповіла керівниця громадської організації “Дім Сірка Калуш” Леся Кошелєва.

З її слів, собак і котів стерилізує команда із шести фахівців: два лікарі-ветеринари, два ловці тварин та два асистенти. Процедуру проводять за попереднім записом.

“Наразі записано 300 тварин. Котів дуже багато. Ми вже їх не записуємо на процедуру, на жаль, бо місць немає. Звертаються жителі громади, з Калуша дзвінків дуже багато, особливо за котів. Собак приймаємо з будь-якого району, з будь-якого села. На них ще є запис і вільні місця”, — каже Леся Кошелєва.

У день фахівці безкоштовно стерилізують орієнтовно 20 тварин. Домашніх улюбленців повертають господарям у той же день. Безпритульні кілька днів перебувають під наглядом.

“Усіх тварин ми поміщаємо в клітки, їхніх господарів відпускаємо і після операції, попередньо зателефонувавши, віддаємо. Вуличних ми, звичайно, залишаємо на кілька днів. Наразі їздили на вилов у Калуш й по громаді. 10 собак уже прооперували. Вони відлежалися деякий час. Лікарі їх оглядали, обробляли. Ми їх погодували й вже випустили на локації, звідки взяли”, — розповідає Леся Кошелєва.

Благодійники проводитимуть безкоштовну стерилізацію тварин у громаді до 1 серпня 2025 року.

“У клініці — захмарні ціни. Якщо велика собака, наприклад, вівчарка, то у 4-5 тисяч гривень обійдеться стерилізація. Кішки — до 2 тисяч гривень. Я вважаю, що такі акції дуже потрібні, бо жоден пенсіонер чи навіть волонтер, який утримує дві, три, чотири й більше тварин, не зможе їх всіх прооперувати. Єдиний критерій відбору — безпородні тварини. Вчора зверталася людина з чихуахуа, я відмовила. Бо, як би це жорстоко не звучало, якщо людина має гроші купити собі таку тваринку, значить і має на те, щоб її обслуговувати”, — каже Леся Кошелєва.

Для безкоштовної стерилізації тварин власники можуть звертатися у “Дім Сірка Калуш”за телефоном 095 096 79 26.