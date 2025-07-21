ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Рогатинська громада на колінах зустріла полеглого Богдана Шевченка

Автор: Оксана Марушкевич
21/07/2025 17:11
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Через більше як рік невідомості, болісного очікування – додому «на щиті» повернувся Богдан Шевченко зі села Конюшки Рогатинської громади.

Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Що відомо про захисника

Богдан Шевченко народився 31 липня 1996 року у с Конюшки на Рогатинщині. Закінчив Конюшківську школу. Згодом здобув фах електромонтера торговельного обладнання у Бурштинському кулінарно-торговому коледжі. Працював на підприємствах краю.

У січні 2024 року Богдана мобілізували до лав Збройних сил України. Служив стрільцем – снайпером 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 2 механізованого батальйону 115-тої окремої механізованої бригади.

28-річний Богдан Шевченко загинув у бою 12 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. І тільки зараз, після довгих місяців очікувань, тіло відважного воїна ідентифікували.

Військові несуть прапор України на церемонії похорону.
Парад військових з прапорами та фотографією.
Люди на площі, прапори України і УПА.
Люди на церемонії біля меморіалу Слава України
Люди на похороні біля труни з прапором.
Церемонія біля пам’ятника з державними прапорами України.
Церемонія прощання з військовим полеглим в Україні.
Урочистий захід з українськими прапорами на вулиці.
Люди навколішки на площі з прапорами України.
Поминальна церемонія з прапорами та військовими в Україні.
Вулиця з пішохідним переходом, автомобілі і пішоходи.