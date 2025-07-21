Рогатинська громада на колінах зустріла полеглого Богдана Шевченка

Через більше як рік невідомості, болісного очікування – додому «на щиті» повернувся Богдан Шевченко зі села Конюшки Рогатинської громади.

Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.

Що відомо про захисника

Богдан Шевченко народився 31 липня 1996 року у с Конюшки на Рогатинщині. Закінчив Конюшківську школу. Згодом здобув фах електромонтера торговельного обладнання у Бурштинському кулінарно-торговому коледжі. Працював на підприємствах краю.

У січні 2024 року Богдана мобілізували до лав Збройних сил України. Служив стрільцем – снайпером 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 2 механізованого батальйону 115-тої окремої механізованої бригади.

28-річний Богдан Шевченко загинув у бою 12 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. І тільки зараз, після довгих місяців очікувань, тіло відважного воїна ідентифікували.