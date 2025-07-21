22-річний франківець намагався перетнути кордон, за це заплатив 5500 доларів США

На Закарпатті прикордонники затримали двох переправників та чоловіка, якого вони везли до кордону з Угорщиною.

Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону ліквідували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон, який функціонував в межах Закарпаття.

У співпраці зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури прикордонникам вдалося затримати провідника та його пособника під час безпосереднього переправлення через українсько-угорський кордон 22-річного жителя Івано-Франківська.

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Ділків і їхнього «клієнта» затримали

Правоохоронці встановили, що зловмисники сконтактувалися з «клієнтом» через соцмережі та зобов’язалися доправити його до Угорщини за грошову винагороду у розмірі 5500 доларів США. Юнака зустріли у визначеному місці, поселили в одному з готелів у місті Свалява, а потім автомобілем доставили до прикордонного населеного пункту Дийда.

Ділків і їхнього «клієнта» затримали на околиці села після передачі останнім коштів за послугу. Переправникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Юнака, який мав намір незаконно перетнути кордон, притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП.

Слідчі дії тривають.