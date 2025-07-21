«Під час обстрілу Івано-Франківська 21 липня укриттями шкіл скористалися 74 мешканці», — Руслан Марцінків

Під час масованої атаки на Івано-Франківськ 21 липня 2025 року в укриттях перебували 74 людини.

Про це під час відеозвернення повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.

“В укриттях, зокрема які у нас є в школах, згідно з даними всіх керівників, було 74 людини. Це вже більше, ніж попередні рази, але це невелика кількість, як для 45 закладів освіти, які приймали мешканців в укриття. Можна говорити про те, що іванофранківці навіть при таких сильних ударах не відвідують укриття. Тому закликаю відвідувати навчальні заклади: у всіх мікрорайонах вони приймають людей, особливо в нічний час, для того, щоб надати безпечне місце. Також дякую всім головам ОСББ, які також зробили гарні укриття, де мешканці їхніх будинків можуть ховатися”, — розповів мер.