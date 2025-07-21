Завтра на Івано-Франківщині попрощаються з воїном Лазорком Олегом

Івано-Франківська громада зустріне скорботний кортеж з тілом захисника Лазорка Олега. Перебуваючи у відпустці, воїн потрапив у ДТП. Від отриманих ран помер у лікувальному закладі.

Пише Правда.іф з посиланням на Підпечерівський старостинський округ.

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Завтра 22 липня о 13 годині у селі у церкві Вознесіння Христового УГКЦ відбудеться чин похорону воїна ЗСУ Олега Ігоровича Лазорка. Це син Ольги та Ігора Лазорків (з Зарудки).

З перших днів повномасштабного наступу Олег добровольцем пішов до лав ЗСУ, щоб боронити державу від ворога. Служив у в/ч 1241 50-й полк НГУ. Воював на Торецькому напрямку.