Завтра на Івано-Франківщині попрощаються з воїном Лазорком Олегом

Івано-Франківська громада зустріне скорботний кортеж з тілом захисника Лазорка Олега. Перебуваючи у відпустці, воїн потрапив у ДТП. Від отриманих ран помер у лікувальному закладі.
Пише Правда.іф з посиланням на Підпечерівський старостинський округ.
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Завтра 22 липня о 13 годині у селі у церкві Вознесіння Христового УГКЦ відбудеться чин похорону воїна ЗСУ Олега Ігоровича Лазорка. Це син Ольги та Ігора Лазорків (з Зарудки).
З перших днів повномасштабного наступу Олег добровольцем пішов до лав ЗСУ, щоб боронити державу від ворога. Служив у в/ч 1241 50-й полк НГУ. Воював на Торецькому напрямку.
“У ці липневі дні перебував у відпустці вдома. 20 липня ввечері машина збила воїна. Від отриманих ран Олег помер у лікарні. Вічна пам’ять Герою!
Прошу гідно зустріти та провести в останню путь захисника”, – йдеться у дописі.