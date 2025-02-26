Робота в Івано-Франківську: які професії в дефіциті та скільки платять

В Івано-Франківську наразі відкрито понад 1000 вакансій. Попит на робочу силу в місті залишається високим, однак ринок праці має свої особливості.

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Місто поспілкувалося з Тетяною Захар, виконувачкою обов’язків керівника Івано-Франківської філії обласного центру зайнятості, аби з’ясувати, які вакансії є найбільш актуальними та яку роботу шукають місцеві мешканці.

Попит на робітничі спеціальності

Основний дефіцит кадрів спостерігається у робітничій сфері. Серед найбільш затребуваних професій:

Водії громадського транспорту

Електрогазозварники

Слюсарі з ремонту автомобілів

Робітники з благоустрою

Прибиральники та підсобні працівники

Також є потреба у фахівцях з вищою освітою. Зокрема, в місті не вистачає:

Педагогів

Медичних сестер

Бухгалтерів

Практичних психологів

Як зазначає Тетяна Захар, професія психолога нині стає дедалі затребуванішою:

“Люди все більше звертаються до спеціалістів з психічного здоров’я, тому попит на таких фахівців зростає”.

Що шукають самі мешканці міста?

Попри значну кількість робітничих вакансій, охочих працювати у цих сферах не так багато. Близько 80% зареєстрованих безробітних – жінки. Чимало осіб з вищою освітою готові працювати на менш кваліфікованих посадах, наприклад, секретарями або менеджерами з продажу нерухомості.

Особливо популярною стала посада менеджера зі збуту. Багато жінок віддають перевагу саме цій роботі, особливо якщо вона добре оплачується. Загалом, претенденти готові йти на менш престижні роботи, якщо зарплата відповідає їхнім очікуванням.

“Ринок праці змінюється, і ми бачимо, що люди готові перекваліфіковуватися, якщо це забезпечить їм стабільний дохід”, – каже Тетяна Захар.

Рівень заробітних плат

Рівень заробітної плати у вакансіях, поданих роботодавцями, варіюється від 8 до 35 тисяч гривень. Офіційно мінімальна зарплата стартує від 8 тисяч гривень, однак реальні доходи можуть бути вищими. Найвищі заробітки пропонуються:

Електрогазозварникам (до 35 тисяч гривень)

Менеджерам зі збуту (до 20 тисяч гривень)

Бухгалтерам (до 25 тисяч гривень залежно від обсягу роботи)

Робітникам будівельної сфери (високий рівень оплати праці)

З іншого боку, професії з меншою кваліфікацією, такі як шиномонтажники або прибиральники, мають нижчі ставки – близько 10 тисяч гривень.

Тривалість пошуку роботи

На обліку в центрі зайнятості нині перебувають 520 осіб. Допомога з безробіття виплачується не більше трьох місяців, а її розмір коливається від 3,6 тисячі до 8 тисяч гривень. Виплата залежить від страхового стажу та заробітної плати, яку особа мала до звільнення.

“Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожен безробітний знайшов роботу, яка відповідатиме його кваліфікації та очікуванням”, – підкреслила Тетяна Захар.

Після завершення виплат безробітні можуть залишатися на обліку та отримувати консультації або сприяння у пошуку роботи від центру зайнятості.

Ринок праці в Івано-Франківську демонструє дисбаланс між пропозицією та попитом. Роботодавці найбільше потребують кваліфікованих робітників, тоді як пошукачі роботи більше орієнтуються на офісні та комерційні вакансії.

Попри значну кількість відкритих позицій, заробітні плати та умови праці не завжди відповідають очікуванням кандидатів. Проблеми з працевлаштуванням є й у ветеранів, які потребують додаткової підтримки та консультацій щодо адаптації.