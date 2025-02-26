Манявський водоспад вкрився кригою, сотні прикарпатців їздять щодня, щоб подивитися. ФОТО

Цими днями інтернет-мережі рясніють світлинами замерзлого Манявського водоспаду, який розташований у Горганах і знаходиться в селі Манява. Його висота становить 20 метрів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Очевидці публікують фото та відео на яких видно, що вода перетворилася на бурульки та брили, пише Галицький кореспондент.
У січні цьогоріч не було сильних морозів, тож водоспад не замерзав. І вже мінусова температура у лютому перетворила Манявський водоспад на казкове видовище: крижані потоки та засніжена довкола територія викликають у людей цікавість та захоплення.
Варто зазначити, що долина річки Манявка біля водоспаду має форму каньйону з висотою стін до 20 метрів. Нижче за течією є декілька порогів заввишки до 2 метрів.
Жителька села Монастирчани Солотвинської ТГ Богдана Марковецька розповіла “Галицькому кореспонденту”, що вчора, у неділю, також з сином їздила на екскурсію до Манявського водоспаду.
“Манявський водоспад у літні місяці просто “шипотить”. Недарма, мешканці села в давнину називали водоспад “шипот” або “шипіт” через шум, який утворює спадаюча вода. А у ці морозні дні водоспад перетворився на казкове видовище і замерзлі гострі бурульки виблискують на сонці, – поділилася пані Богдана.
Жінка каже, що минулі вихідні тут було дуже людно. Відвідати Манявський водоспад сюди з’їжджаються люди з навколишніх сіл та Івано-Франківська.
Прикарпатці фотографуються на фоні замерзлого водоспаду та знімають відео. І в дітей, і в дорослих це видовище викликає приємні емоції та своєрідний релакс. А ще замерзлі потоки води та крижані скелі справляють на відвідувачів неабияке незабутнє враження.