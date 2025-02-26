Манявський водоспад вкрився кригою, сотні прикарпатців їздять щодня, щоб подивитися. ФОТО

Цими днями інтернет-мережі рясніють світлинами замерзлого Манявського водоспаду, який розташований у Горганах і знаходиться в селі Манява. Його висота становить 20 метрів.

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Очевидці публікують фото та відео на яких видно, що вода перетворилася на бурульки та брили, пише Галицький кореспондент.

У січні цьогоріч не було сильних морозів, тож водоспад не замерзав. І вже мінусова температура у лютому перетворила Манявський водоспад на казкове видовище: крижані потоки та засніжена довкола територія викликають у людей цікавість та захоплення.

Варто зазначити, що долина річки Манявка біля водоспаду має форму каньйону з висотою стін до 20 метрів. Нижче за течією є декілька порогів заввишки до 2 метрів.

Жителька села Монастирчани Солотвинської ТГ Богдана Марковецька розповіла “Галицькому кореспонденту”, що вчора, у неділю, також з сином їздила на екскурсію до Манявського водоспаду.

“Манявський водоспад у літні місяці просто “шипотить”. Недарма, мешканці села в давнину називали водоспад “шипот” або “шипіт” через шум, який утворює спадаюча вода. А у ці морозні дні водоспад перетворився на казкове видовище і замерзлі гострі бурульки виблискують на сонці, – поділилася пані Богдана.

Жінка каже, що минулі вихідні тут було дуже людно. Відвідати Манявський водоспад сюди з’їжджаються люди з навколишніх сіл та Івано-Франківська.

Прикарпатці фотографуються на фоні замерзлого водоспаду та знімають відео. І в дітей, і в дорослих це видовище викликає приємні емоції та своєрідний релакс. А ще замерзлі потоки води та крижані скелі справляють на відвідувачів неабияке незабутнє враження.