Франківського управителя оштрафували за бездіяльність, що спричинила ДТП за участю двох BMW

Івано-Франківський міський суд визнав винним директора компанії “ГАЛ-Комфорт” у неналежному утриманні прибудинкової території, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди за участю двох BMW.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це йдеться у постанові суду від 17 лютого, пише Бліц-Інфо

Як встановив суд, 25 грудня 2024 року на вулиці Героїв Миколаєва, 129 А, керівник обслуговуючої компанії не забезпечив належне очищення дворової території від ожеледиці, що створило небезпечні умови для руху. У результаті сталося зіткнення двох автомобілів, що спричинило матеріальні збитки.

Суд розглянув матеріали справи та визнав управителя винним у порушенні ч. 4 ст. 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає відповідальність за неналежне утримання дорожнього покриття.

Як зазначено в судовій постанові, провина керівника підтверджується актами обстеження ділянки дороги, схемою ДТП, поясненнями водіїв та офіційним листом від міської влади, яка підтвердила, що територія перебувала у віданні компанії “ГАЛ-Комфорт”.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень, а також зобов’язав сплатити 605 гривень 60 копійок судового збору. Якщо штраф не буде сплачено впродовж 15 днів, сума стягнення подвоїться.

Винуватець має право оскаржити рішення в апеляційному суді протягом 10 днів.