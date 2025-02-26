Танці та селфі в купальниках: екссолістка “ВІА Гри” Дімопулос похвалилася відпочинком у Дубаї

Блогерка та колишня співачка, а нині коуч Санта Дімопулос у своєму Instagram похвалилася відпочинком з подружками та донечкою Софією у дубайському пляжному клубі. Пише Табло ID.
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Санта помилувалася танцями 5-річної донечки та показала її в купальнику на лежаку.
Софійка, здається, дуже серйозно підійшла до відпочинку з маминими подругами
“Моя донечка”, – написала Санта на цьому відео
Також Дімопулос перепостила сторіс української моделі Анни Андерс, де вона запалює з її донечкою на задньому сидінні автомобіля.
“Вайбуємо з моєю блондинкою”, – написала Андрес
Не забула блогерка й про себе і запостила селфі з подружками у купальниках.
Скріншот з Instagram Санти Дімопулос
Після тусовки на пляжі можна й попоїсти смачно