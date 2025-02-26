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Танці та селфі в купальниках: екссолістка “ВІА Гри” Дімопулос похвалилася відпочинком у Дубаї
Диван на коліщатках в темній вітальні

Танці та селфі в купальниках: екссолістка “ВІА Гри” Дімопулос похвалилася відпочинком у Дубаї

Автор: Орися Корчун
26/02/2025 12:56
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Блогерка та колишня співачка, а нині коуч Санта Дімопулос у своєму Instagram похвалилася відпочинком з подружками та донечкою Софією у дубайському пляжному клубі. Пише Табло ID. 

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Санта помилувалася танцями 5-річної донечки та показала її в купальнику на лежаку.Донька Санти Дімопулос

Софійка, здається, дуже серйозно підійшла до відпочинку з маминими подругами
Дімопулос показала, як танцює донька

“Моя донечка”, – написала Санта на цьому відео

Також Дімопулос перепостила сторіс української моделі Анни Андерс, де вона запалює з її донечкою на задньому сидінні автомобіля.Донька Дімопулос з її подругою

“Вайбуємо з моєю блондинкою”, – написала Андрес

Не забула блогерка й про себе і запостила селфі з подружками у купальниках.Санта Дімопулос з подругами на пляжі

Скріншот з Instagram Санти ДімопулосДонька Санти Дімопулос в ресторані

Після тусовки на пляжі можна й попоїсти смачно

Нагадаємо Санта Дімопулос попозувала оголеною на Балі