Танці та селфі в купальниках: екссолістка “ВІА Гри” Дімопулос похвалилася відпочинком у Дубаї

Блогерка та колишня співачка, а нині коуч Санта Дімопулос у своєму Instagram похвалилася відпочинком з подружками та донечкою Софією у дубайському пляжному клубі. Пише Табло ID.

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Санта помилувалася танцями 5-річної донечки та показала її в купальнику на лежаку.

Софійка, здається, дуже серйозно підійшла до відпочинку з маминими подругами



“Моя донечка”, – написала Санта на цьому відео

Також Дімопулос перепостила сторіс української моделі Анни Андерс, де вона запалює з її донечкою на задньому сидінні автомобіля.

“Вайбуємо з моєю блондинкою”, – написала Андрес

Не забула блогерка й про себе і запостила селфі з подружками у купальниках.

Скріншот з Instagram Санти Дімопулос

Після тусовки на пляжі можна й попоїсти смачно

Нагадаємо Санта Дімопулос попозувала оголеною на Балі