В Івано-Франківську триває розшук порушників військового обліку

25 лютого, на черговій сесії міської ради, начальник Івано-Франківського районного управління поліції, Роман Андрущак, розповів скільки мешканців Франківської громади перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.

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За словами начальника Івано-Франківського районного управління поліції, Романа Андрущака, близько 9 тисяч жителів Франківської громади перебуваються у розшуку, пише Інформатор Івано-Франківськ.

“На даний час в активному розшуку за ухилення від мобілізації перебуває близько 9000 чоловік. З жовтня місяця минулого року спільно з представниками військової служби правопорядку Збройних Сил України постійно проводиться робота щодо розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця несення служби. Так, зокрема, такі заходи, як бачите, були проведені в жовтні. Упродовж 24 року встановлено 553 особи на території військової частини”.

Ще дві тисячі осіб, які порушували мобілізаційний облік, знайшли минулого року.