“Російське має асоціюватись із г*мном”: FIЇNKA розповіла про ставлення до мовних патрулів та шароварщину

FIЇNKA (Ірина Вихованець) – українська співачка, популяризаторка гуцульської культури, фіналістка Нацвідбору Євробачення 2025 розповіла про свій гуцульський діалект, весілля через два місяці після смерті тата, мрію грати в театрі, бажання поїхати на Євробачення, звинувачення у плагіаті, а також про своє ставлення до “мовних патрулів” у Івано-Франківську та багато іншого.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Галка з посиланням на інтерв’ю Сергія Лиховиди.

– Як ти ставишся до мовних патрулів у Франківську?

– Я не до кінця зрозуміла ідею того мовного патруля. Воно робить нас трохи недолугими. Звичайно, що я за українську мову, звичайно, що я за те, щоб всі переходили, по максимуму це треба популяризувати, але це треба так робити сучасно, приємно, щоб хотілось бути на цій світлій стороні. Щоб російське асоціювалось у нас з г*мном. Українське – класне, файне, золоте. А ці мовні патрулі, я не думаю, що то буде ця історія про кльових людей, про те, щоб бути на цій світлій стороні. Напевно іншими шляхами треба до цього йти. За допомогою тих же медійних людей з нашого міста.

– Як зробити не шароварний продукт у бажання показати культуру, особливість регіону?

– Це таке як вестись на тренди – хтось задає тренди, а хтось повторює. Якщо ти хочеш створити щось про Україну, але у тебе ані душа не лежить до того і ти нічого не знаєш, тобі купили сорочку (вишиту) на базарі, тобі сказали, що то файна сорочка, ти вдів і все. Ти не знаєш ані яким узором вона вишита, ані що закладено у ній, то і не говори про ту сорочку нічого. Якщо я розумію як співаються гуцульські співанки, які вони правдиві, яка мелодика у нас шароварна і т.д., відповідно я буду співати правдиво. Якщо це органічно з тобою – воно ніколи шароварно не вийде. Якщо ти хочеш це зробити заради ‘‘щось показати’’, то воно тільки шароварно і виходить. Але я хочу зауважити, що шароварна музика існувала завжди. Це не тільки після війни, просто люди почали цікавитись чимось українським і відрізняти це. Ці пластмасові вінки, це ‘‘Моя Україна, поле пшениці’’ і незрозуміла вишивка соняхами…

Якщо ти бачиш, що тобі тут не місце, то попри все, збирай ‘‘монатки’’ і йди вперед роби. Якщо ти реально вважаєш, що ти можеш більше, але тобі хтось не дає цю можливість, то іди і роби те, що ти маєш робити.