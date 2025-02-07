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Ашваганда: польза для организма и особенности применения
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Ашваганда: польза для организма и особенности применения

Автор: Ігор Василик
07/02/2025 17:01
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Ашваганда — многолетнее пасленовое растение, которое также называют зимней вишней, королевой сна. Согласно научным исследованием она обладает большим количеством эффектов: противовоспалительным, антистрессовым, иммуномодулирующим и другими. В ее составе есть биологически активные компоненты, которые благотворно воздействуют на организм в целом. Расскажем о них более подробно.

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Активные компоненты ашваганды

Это растение содержит много полезных веществ:

  • Алкалоиды. Являются мощными противоопухолевым агентом помогает бороться с инфекциями. 
  • Гликозиды и флавоноиды. Влияют на укрепление иммунной системы, работу печени. Оказывают антиоксидантное, противоопухолевое, противогрибковое, кардиозащитное воздействие. Выраженность этих эффектов зависит от сопутствующих факторов, например, образ жизни, состояние организма.
  • Фенолы. Помогают повысить работоспособность иммунной системы в борьбе с ревматоидным артритом, новообразованиями, аллергиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

В нем есть и другие полезные компоненты. Растение оказывает комплексное воздействие, и огромная польза приходится на работу ЦНС. Ашваганда — мощный адаптоген. 

Польза для мужчин

Растение способствует повышению тестостерона. Оно также влияет на увеличение силовых показателей и ускоряют восстановительные процессы.

Также растение благоприятно влияет на сексуальное благополучие: на качество и улучшение подвижности сперматозоидов.

Воздействие на женщин 

Растение помогает сбалансировать гормональный фон. Поэтому его активные вещества помогают улучшить состояние при:

  • ПМС;
  • менопаузальном периоде, когда наблюдаются гормональные сбои, раздражительность, усталость, сонливость.

Также БАДы с ашвагандой помогают облегчить симптоматику в период менопаузы. Они оказывают влияние на фертильность. 

Воздействие на работу мозга

Экстракт растения помогает:

  • улучшить память и когнитивные функции;
  • защитить нейроны от вредного воздействия;
  • ускорить восстановление нейронных соединений после полученных травм, стрессовых состояний. 

Можно сказать, что исследования, связанные с ашвагандой, до сих пор продолжаются. И много открытий еще предстоит узнать. 

Как принимать ашваганду?

Для того чтобы не наблюдались возможные побочные эффекты, например, диарея, тошнота, необходимо:

  • перед приемом БАДа проконсультироваться с врачом;
  • принимать в соответствии с рекомендациями производителя. 

Также важно знать, что есть некоторые ограничения в приеме биодобавок. Например, ашваганду не принимают при употреблении седативных препаратов, антидепрессантов, иммунодепрессантов. Также противопоказаниями являются беременность, лактация, индивидуальная непереносимость компонентов.