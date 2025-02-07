Ашваганда — многолетнее пасленовое растение, которое также называют зимней вишней, королевой сна. Согласно научным исследованием она обладает большим количеством эффектов: противовоспалительным, антистрессовым, иммуномодулирующим и другими. В ее составе есть биологически активные компоненты, которые благотворно воздействуют на организм в целом. Расскажем о них более подробно.

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Активные компоненты ашваганды

Это растение содержит много полезных веществ:

Алкалоиды . Являются мощными противоопухолевым агентом помогает бороться с инфекциями.

. Являются мощными противоопухолевым агентом помогает бороться с инфекциями. Гликозиды и флавоноиды . Влияют на укрепление иммунной системы, работу печени. Оказывают антиоксидантное, противоопухолевое, противогрибковое, кардиозащитное воздействие. Выраженность этих эффектов зависит от сопутствующих факторов, например, образ жизни, состояние организма.

. Влияют на укрепление иммунной системы, работу печени. Оказывают антиоксидантное, противоопухолевое, противогрибковое, кардиозащитное воздействие. Выраженность этих эффектов зависит от сопутствующих факторов, например, образ жизни, состояние организма. Фенолы. Помогают повысить работоспособность иммунной системы в борьбе с ревматоидным артритом, новообразованиями, аллергиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В нем есть и другие полезные компоненты. Растение оказывает комплексное воздействие, и огромная польза приходится на работу ЦНС. Ашваганда — мощный адаптоген.

Польза для мужчин

Растение способствует повышению тестостерона. Оно также влияет на увеличение силовых показателей и ускоряют восстановительные процессы.

Также растение благоприятно влияет на сексуальное благополучие: на качество и улучшение подвижности сперматозоидов.

Воздействие на женщин

Растение помогает сбалансировать гормональный фон. Поэтому его активные вещества помогают улучшить состояние при:

ПМС;

менопаузальном периоде, когда наблюдаются гормональные сбои, раздражительность, усталость, сонливость.

Также БАДы с ашвагандой помогают облегчить симптоматику в период менопаузы. Они оказывают влияние на фертильность.

Воздействие на работу мозга

Экстракт растения помогает:

улучшить память и когнитивные функции;

защитить нейроны от вредного воздействия;

ускорить восстановление нейронных соединений после полученных травм, стрессовых состояний.

Можно сказать, что исследования, связанные с ашвагандой, до сих пор продолжаются. И много открытий еще предстоит узнать.

Как принимать ашваганду?

Для того чтобы не наблюдались возможные побочные эффекты, например, диарея, тошнота, необходимо:

перед приемом БАДа проконсультироваться с врачом;

принимать в соответствии с рекомендациями производителя.

Также важно знать, что есть некоторые ограничения в приеме биодобавок. Например, ашваганду не принимают при употреблении седативных препаратов, антидепрессантов, иммунодепрессантов. Также противопоказаниями являются беременность, лактация, индивидуальная непереносимость компонентов.