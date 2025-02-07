Ашваганда — многолетнее пасленовое растение, которое также называют зимней вишней, королевой сна. Согласно научным исследованием она обладает большим количеством эффектов: противовоспалительным, антистрессовым, иммуномодулирующим и другими. В ее составе есть биологически активные компоненты, которые благотворно воздействуют на организм в целом. Расскажем о них более подробно.
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Активные компоненты ашваганды
Это растение содержит много полезных веществ:
- Алкалоиды. Являются мощными противоопухолевым агентом помогает бороться с инфекциями.
- Гликозиды и флавоноиды. Влияют на укрепление иммунной системы, работу печени. Оказывают антиоксидантное, противоопухолевое, противогрибковое, кардиозащитное воздействие. Выраженность этих эффектов зависит от сопутствующих факторов, например, образ жизни, состояние организма.
- Фенолы. Помогают повысить работоспособность иммунной системы в борьбе с ревматоидным артритом, новообразованиями, аллергиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В нем есть и другие полезные компоненты. Растение оказывает комплексное воздействие, и огромная польза приходится на работу ЦНС. Ашваганда — мощный адаптоген.
Польза для мужчин
Растение способствует повышению тестостерона. Оно также влияет на увеличение силовых показателей и ускоряют восстановительные процессы.
Также растение благоприятно влияет на сексуальное благополучие: на качество и улучшение подвижности сперматозоидов.
Воздействие на женщин
Растение помогает сбалансировать гормональный фон. Поэтому его активные вещества помогают улучшить состояние при:
- ПМС;
- менопаузальном периоде, когда наблюдаются гормональные сбои, раздражительность, усталость, сонливость.
Также БАДы с ашвагандой помогают облегчить симптоматику в период менопаузы. Они оказывают влияние на фертильность.
Воздействие на работу мозга
Экстракт растения помогает:
- улучшить память и когнитивные функции;
- защитить нейроны от вредного воздействия;
- ускорить восстановление нейронных соединений после полученных травм, стрессовых состояний.
Можно сказать, что исследования, связанные с ашвагандой, до сих пор продолжаются. И много открытий еще предстоит узнать.
Как принимать ашваганду?
Для того чтобы не наблюдались возможные побочные эффекты, например, диарея, тошнота, необходимо:
- перед приемом БАДа проконсультироваться с врачом;
- принимать в соответствии с рекомендациями производителя.
Также важно знать, что есть некоторые ограничения в приеме биодобавок. Например, ашваганду не принимают при употреблении седативных препаратов, антидепрессантов, иммунодепрессантов. Также противопоказаниями являются беременность, лактация, индивидуальная непереносимость компонентов.