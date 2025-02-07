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Архітектори показали проєкт грандіозного відпочинкового комплексу в Буковелі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Архітектори показали проєкт грандіозного відпочинкового комплексу в Буковелі

Автор: Олег Мамчур
07/02/2025 16:33
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Архітектурне бюро АІММ представило проєкт нового грандіозного відпочинкового комплексу Grand Hills de Bukovel.

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Про це пише Галка з посиланням на АІММ.

Комплекс складатиметься з двох частин, розділених гірськолижною трасою – апартаментів та громадської зони. Особливістю проєкту, кажуть фахівці, є його гармонійна інтеграція в природне середовище: будівлі апартаментів нагадують традиційне гірськолижне селище з пологими дахами, що повторюють лінії природного ландшафту.

Фасади комплексу оздоблять світлим деревом, що підкреслить зв’язок з природою. Основна будівля вписана в рельєф так, що формує захищений від вітру громадський простір з панорамними видами на навколишні гори.

Унікальним елементом проєкту став міст, додають архітектори, що з’єднує обидві частини комплексу. Він є продовженням однієї з покрівель та функціонуватиме як дитячий лижний спуск.

Довідка: АІММ (Архітектурно-інжинірингова майстерня Мельника) – це українська архітектурна компанія, заснована у 2007 році. Бюро спеціалізується на проєктуванні житлових, громадських та комерційних об’єктів. Компанія реалізувала низку успішних проєктів в Україні та за кордоном.