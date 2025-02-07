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Франківські студенти виступлять на бек-вокалі гурту «MOLODI» на Нацвідборі Євробачення

Автор: Любов Семанишин
07/02/2025 16:15
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Студенти та випускники Університету Короля Данила виступлять під час Національного відбору на Євробачення-2025, вони співатимуть на бек-вокалі гурту «MOLODI», який під №3 боротиметься за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі, інформує Правда.іф.

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За словами проектної менеджерки спеціальності «Музичне мистецтво» Ірини Батюк, учасники гурту звернулися до неї з проханням щодо розстановки бек-вокалістів з огляду на її високу викладацьку майстерність. 

«Команда “MOLODI” знає високий професійний рівень наших студентів. Ми допомогли з вокальною постановкою номеру. Приємно стати частиною виступу, адже історія учасників гурту, які втратили свій дім, не залишила нас осторонь», – каже  викладачка. Зокрема, бек-вокалістами стали студентка Університету Короля Данила Ярина Батюк та випускники Карина Столаба і Денис Родін.

«Участь студентів УКД у конкурсах такого рівня є неабияким досвідом та можливістю проявити себе як артистів. Окрім цього, це шанс працювати з професійними музикантами, відчути атмосферу великої сцени та набути досвід, який стане в пригоді надалі», –резюмувала Ірина Батюк.