“ЖИВА. Справжні історії кохання”: у Франківську презентували картини дружин загиблих захисників

У четвер, 6 лютого, в Івано-Франківську презентували проєкт із картинами дружин загиблих воїнів “ЖИВА. Справжні історії кохання”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє місце видання “Галицький кореспондент”, передає “Еспресо.Захід“.
Експозиція складається із 66 картин, створених жінками з різних куточків України. Серед них 24 – виконали жительки Франківська.
Фото: Галицький кореспондент
Цей проєкт започаткували ще у 2023 році, а його ідея належить артменеджерці та кураторці Олені Сокальській з Києва. Саме вона зуміла обʼєднати у спільноту дружин загиблих воїнів.
“Проєкт включає низку майстер-класів із живопису з митцями, які допомагають жінкам втілити їхній задум на полотні за допомогою пензлів та акрилових фарб, – розповідає Олена Сокальська. – Спілкування у таких групах, сам процес малювання є терапевтичним та лікує зранену душу. Ніхто з цих жінок не вірив, що вдасться намалювати справжню картину. Але всі відкрили для себе цілющу силу арттерапії”.
Фото: Галицький кореспондент
Кураторка пригадала дружину загиблого бійця, яка 5 місяців не виходила з дому, тонучи в депресії. Проте після того, як вона завершила роботу над картиною, донька підійшла до організаторки проєкту і подякувала – мама ніби повернулася до життя: пішла на роботу, почала волонтерити, продовжила малювати.Play Video
А учасниці проєкту із Франківська працювали над своїми картинами під керівництвом художника Ореста Заборського. Тим часом кураторкою виставки у місті виступила Тетяна Білейчук.
Фото: Галицький кореспондент
За словами Тетяни Білейчук, усе починалось з майстер-класу для шести дівчат, які переживали втрату, хтось – чоловіка, хтось – сина. Вони спілкувались між собою, ніби знали одна одну багато років, бо їх поєднувало спільне горе. А ще вони малювали картини, як справжні художники. Навіть ті, хто жодного разу не тримав у руках пензля.