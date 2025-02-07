“ЖИВА. Справжні історії кохання”: у Франківську презентували картини дружин загиблих захисників

У четвер, 6 лютого, в Івано-Франківську презентували проєкт із картинами дружин загиблих воїнів “ЖИВА. Справжні історії кохання”

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Про це повідомляє місце видання “Галицький кореспондент”, передає “Еспресо.Захід“.

Експозиція складається із 66 картин, створених жінками з різних куточків України. Серед них 24 – виконали жительки Франківська.

Фото: Галицький кореспондент

Цей проєкт започаткували ще у 2023 році, а його ідея належить артменеджерці та кураторці Олені Сокальській з Києва. Саме вона зуміла обʼєднати у спільноту дружин загиблих воїнів.

“Проєкт включає низку майстер-класів із живопису з митцями, які допомагають жінкам втілити їхній задум на полотні за допомогою пензлів та акрилових фарб, – розповідає Олена Сокальська. – Спілкування у таких групах, сам процес малювання є терапевтичним та лікує зранену душу. Ніхто з цих жінок не вірив, що вдасться намалювати справжню картину. Але всі відкрили для себе цілющу силу арттерапії”.

Фото: Галицький кореспондент

Кураторка пригадала дружину загиблого бійця, яка 5 місяців не виходила з дому, тонучи в депресії. Проте після того, як вона завершила роботу над картиною, донька підійшла до організаторки проєкту і подякувала – мама ніби повернулася до життя: пішла на роботу, почала волонтерити, продовжила малювати.Play Video

А учасниці проєкту із Франківська працювали над своїми картинами під керівництвом художника Ореста Заборського. Тим часом кураторкою виставки у місті виступила Тетяна Білейчук.

Фото: Галицький кореспондент

За словами Тетяни Білейчук, усе починалось з майстер-класу для шести дівчат, які переживали втрату, хтось – чоловіка, хтось – сина. Вони спілкувались між собою, ніби знали одна одну багато років, бо їх поєднувало спільне горе. А ще вони малювали картини, як справжні художники. Навіть ті, хто жодного разу не тримав у руках пензля.