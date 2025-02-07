На Прикарпатті в останню путь провели воїна Мирослава Марущака. ФОТО

Вчора, 6 лютого, у П’ядицькій громаді попрощалися зі сміливим захисником та вірним сином своєї землі Мирославом Марущаком.

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Солдат Марущак Мирослав Ігорович народився 16 лютого 1993 року, проживав у селі Турка. Військовослужбовець після отриманого поранення проходив лікування. Та 4 лютого 2025 року серце захисника зупинилося. Йому назавжди 31…