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На Прикарпатті в останню путь провели воїна Мирослава Марущака. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті в останню путь провели воїна Мирослава Марущака. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
07/02/2025 15:30
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Вчора, 6 лютого, у П’ядицькій громаді попрощалися зі сміливим захисником та вірним сином своєї землі Мирославом Марущаком.

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Солдат Марущак Мирослав Ігорович народився 16 лютого 1993 року, проживав у селі Турка. Військовослужбовець після отриманого поранення проходив лікування. Та 4 лютого 2025 року серце захисника зупинилося. Йому назавжди 31…

“Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника Мирослава стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Нехай душа загиблого Мирослава знайде вічний спокій…”, – поділилася Наталія Дишук.