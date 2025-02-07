Калуський центр «4.5.0 Прикарпаття» запрошує ветеранів на реабілітацію

Від початку запуску реабілітаційного центру «4.5.0 Прикарпаття» минуло 5 місяців. За цей час зроблено чимало. Проводились різноманітні заходи для ветеранів війни та їхніх сімей.

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У Центрі пропонують фізичну реабілітацію з використанням сучасного обладнання, а також – ерготерапію та масаж. Психологічна підтримка та індивідуальні консультації; арттерапія, яка сприяє віднайденню душевного спокою та рівноваги, повідомляє пресслужба Калуської міської ради.

«Поширюйте інформацію про Центр, аби якомога більше людей дізналися про нас. Розкажіть ветеранам про наші послуги, щоб вони звернулися до нас і отримали необхідну підтримку й допомогу. Донатьте. Зробіть благодійний внесок або відкривайте допоміжні баночки.

Приєднуйтесь до нашої команди, як волонтер і допомагайте в організації заходів, підтримці ветеранів або адміністративних справах. Якщо ви підприємець, ви можете стати нашим партнером або організувати благодійний захід на підтримку центру. Долучайтесь до підтримки реабілітаційного центру вже сьогодні», – зазначає команда «4.5.0 Прикарпаття».

Реабілітаційний центр «4.5.0 Прикарпаття» функціонує за адресою: м. Калуш, вул. Київська, 170.

Тел. +38 066 090 41 74.