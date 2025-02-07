Воїни 109-го батальйону 10 ОГШБр “Едельвейс” показали, як знищили російську радіолокаційну станцію “Зоопарк-1”

Воїни 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” із Прикарпаття ліквідували техніку ворога на Сіверському напрямку.
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Відповідне відео поширила пресслужба батальйону, пише Ратуша.
Зазначається, що на Сіверському напрямку пілоти БПЛА гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади виявили й знищили ворожу радіолокаційну станцію (РЛС) “Зоопарк-1”. Ворог замаскував свою РЛС у лісопосадці, відтак операторам БПЛА довелося витратити декілька FPV-дронів, щоб вона нарешті загорілася.
“Ця ворожа система була серйозною загрозою для наших військ, адже дозволяла противнику виявляти та визначати місцеперебування нашої артилерії. Ліквідація такого засобу комунікації значно ускладнить окупантам ведення бойових дій на цьому напрямку. Знищення радіолокаційної станції 1Л219М “Зоопарк-1″ — це великий крок до перемоги, який значно послабить ворога та зміцнить позиції наших захисників”, — додають в ОСУВ “Хортиця”.