Воїни 109-го батальйону 10 ОГШБр “Едельвейс” показали, як знищили російську радіолокаційну станцію “Зоопарк-1”

Воїни 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” із Прикарпаття ліквідували техніку ворога на Сіверському напрямку.

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Відповідне відео поширила пресслужба батальйону, пише Ратуша.

Зазначається, що на Сіверському напрямку пілоти БПЛА гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади виявили й знищили ворожу радіолокаційну станцію (РЛС) “Зоопарк-1”. Ворог замаскував свою РЛС у лісопосадці, відтак операторам БПЛА довелося витратити декілька FPV-дронів, щоб вона нарешті загорілася.