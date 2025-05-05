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Росія прагне захопити всю Україну, але буде змушена піти на поступки, – Трамп
Диван на коліщатках в темній вітальні

Росія прагне захопити всю Україну, але буде змушена піти на поступки, – Трамп

Автор: Олег Мамчур
05/05/2025 22:25
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Кремль не обмежується вже окупованими українськими територіями – москва націлена на повну окупацiю України. Водночас за його словами, росії доведеться відмовитися від цих планів та піти на поступки.

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Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Відповідаючи на запитання ведучої Крістен Велкер, Трамп заявив, що росії доведеться відмовитися від усієї України в рамках можливої мирної угоди.

«Росії довелося б відмовитись від усієї України. Тому що те, чого хоче росія, – це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз билися за всю Україну. Росія не хоче ту смугу, яку вони мають зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували йти далі», – уточнив Трамп.

Також він розповів, що лідери європейських країн неодноразово зверталися до нього із проханням зв’язатися з російським диктатором путіним, адже той не відповідає на їхні дзвінки.