На Івано-Франківщині відкрили пам’ятну дошку воїну Олександру Басарабі

На фасаді Княждвірського ліцею на Івано-Франківщині 4 травня 2025 року відкрили меморіальну дошку воїну, випускнику цього освітнього закладу Олександру Басарабі.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Печеніжинську громаду.

На церемонію прийшли рідні військовослужбовця, друзі, побратими, однокласники, представники влади, вчителі та учні, односельці. Меморіальну дошку відкрили батьки воїна та його похресниця.

“Це не просто дошка — це вічне нагадування про ціну нашої свободи та про тих, хто віддав за неї найдорожче”, — йдеться у дописі.

Що відомо про Олександра Басарабу

Олександр Басараба народився 19 листопада 1982 року в селі Княждвір Печеніжинської громади. Навчався у місцевій школі. Після одруження з дружиною переїхав у Чернівці.

Олександр Басараба служив у 3 окремій штурмовій бригаді.

Боєць загинув 22 грудня 2024 року в Луганській області. Його поховали 4 січня 2025 на центральному кладовищі у Чернівцях.

У військовослужбовця залишилися дружина, двоє дітей, батьки й сестри.