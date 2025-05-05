Як ветерани “Ігор Нескорених” підтримують дітей загиблих військових

Ветерани “Ігор Нескорених” відвідали відновлювальний табір у Яблуниці на Івано-Франківщині, де провели заняття з адаптивного спорту для дітей загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку

У межах візиту ветерани Андрій Бойчук та Валерій Одайник провели для учасників табору практичні заняття зі стрільби з лука, гри в бочче та волейболу сидячи. Участь у першому дні занять взяли також близько 200 дітей, які перебувають у таборі в межах програми “Залізна Зміна”.

Загалом у таборі наразі перебуває 40 дітей, з яких 31 – зі спільноти родин загиблих військових, пов’язаних з “Іграми Нескорених”. Під час перебування в таборі діти ознайомилися з адаптивними видами спорту як однією з форм реабілітації.

“Я гадаю, що треба показати дітям, що незалежно від травм, незалежно від психологічного стану, який ми переживаємо під час війни, через спорт можна адаптуватися до нового життя. Зокрема, спорт та спільнота своїх допомагають нам ментально швидше відновитися і рухатись далі”, – говорить Андрій Бойчук.

До проведення тренування зі стрільби з лука долучився простір “ПЕТРОС”, який надав необхідне обладнання для занять. Захід організовано Українсько-Канадською Адвокаційною Групою.