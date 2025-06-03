Росіяни вдарили по Сумах: 3 загиблих, 25 поранених

Російські війська у вівторок вдарили по центральній частині міста Суми з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Повідомляється про 3 загиблих та 25 поранених, з них 3 дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані.
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Повідомляють Сумська ОВА у Telegram, видання “Кордон.Медіа” у Facebook, ДСНС, в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар у Telegram
“Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі”, – йдеться у дописі.
Влада повідомляє, що тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.
За даними “Кордон.Медіа”, загинула людина, щонайменше троє – поранені внаслідок атаки по Сумах.
Оновлено. Пізніше у Сумській ОВА підтвердили, що внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. “Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру”, – зазначили в ОВА.
Сумська ОВА повідомила, що внаслідок ворожої атаки загинули 2 людей, близько 20 людей постраждали, серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.
Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки.
Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.
В ДСНС повідомили, що внаслідок удару по Сумах загинули 3 людей.
В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.