Дрон і фотопастка допомогли зупинити порушників у горах. ФОТО

Технології допомогли прикордонникам виявити троє чоловіків, які вирішили незаконно перетнути кордон та потрапити до Румунії.

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“Складність подолання гірських маршрутів, навіть у сприятливу погоду, важко переоцінити. Тому більшість порушників вважає, що і прикордонникам складно охороняти гірські ділянки, адже вони теж люди і теж втомлюються. Звичайно, в цьому є певна доля правди, але по-перше: прикордонники підготовлені до виконання завдань і по-друге: державний кордон охороняється в тому числі і за допомогою сучасних технічних засобів”, – йдеться у дописі.

Днями в цьому мали змогу пересвідчитися троє чоловіків, які вирішили незаконно потрапити до Румунії через гори на ділянці відділу Шибени.

Порушники спокійно рухалися пішки гірськими стежками, не відчуваючи ніякої небезпеки. Проте, вони не знали, що їхній похід зафіксувала фотопастка, а прикордонний наряд, отримавши інформацію, застосував БПЛА та визначив місце знаходження та напрямок руху нелегальних туристів.

То ж через деякий час вони були затримані. Троє мешканців Сумської області заздалегідь проклали собі маршрут до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Тепер вони нестимуть відповідальність за статтею 204-1 КУпАП.