На міському озері у Франківську з’явилося качине потомство

На міському озері в Івано-Франківську можна зустріти чимало маленьких каченят, які разом із батьками освоюють водойму.

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Про це пише Галка.

Весняно-літній період традиційно є часом появи потомства у водоплавних птахів, які оселилися на міському озері. Маленькі каченята активно плавають поруч із дорослими качками, вчаться добувати їжу та пристосовуватися до водного середовища.

Франківці мають можливість спостерігати за життям пернатих мешканців озера та милуватися маленькими каченятами, які роблять свої перші кроки у водному житті.